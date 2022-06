Antonio Cuono e Nella Tarantino

fondano Southcorner nel 1994.

Allievi di Aldo Loris Rossi, nel cui studio svolgono un lungo periodo di apprendistato, caricano la loro ricerca progettuale di una forte connotazione simbolica e letteraria.

Il loro lavoro segue percorsi solitari ed estranei, ponendosi quasi in attesa del rivelarsi di possibilità espressive altrimenti inesorabilmente nascoste e negate dall’attuale paradossale saldatura di potere politico, mercato culturale e degrado sociale ed ambientale.

Fra i loro lavori sono da menzionare il Giglio del Calzolaio per la Festa dei Gigli di Nola del 1994 apertamente ispirato alle icone visionarie di Ivan Il’ich Leonidov, il progetto per la Tomba di Carlo Levi ad Aliano, la Scultura per il Millenario di Vatolla del 1998, la Scultura in memoria di Gennaro Serra di Cassano e l’Ampliamento del Cimitero di Agropoli pubblicato sul Mammuth Project berlinese “1000xEuropean Architecture” e su “CONCRETE Creations”.

Hanno scritto o espresso pareri sul loro lavoro: Paolo Taviani, Gillo Dorfles, Bruno Zevi, Cesare De Sessa, Predrag Matvejevic. Paolo Vincenzo Genovese riporta i lavori di Southcorner nel suo recente volume “Cubismo in Architettura”

Gli ultimi progetti di Southcorner percorrono la strada suggerita da Paolo Soleri, verso una “utopia della sobrietà e della frugalità”, unico tragitto ancora possibile entro il quale si possa sperare di “riuscire a ricomporre l’unità dialettica di impegno estetico etico e politico”.