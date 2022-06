Mi occupo di ristrutturazioni di immobili e appartamenti secondo le esigenze del cliente, gusto estetico e funzionalità dell'abitare. L'iter comprende rilievi del sito, progettazione e consulenza, adempimento pratiche urbanistiche e catastali, progettazione e consulenza per la scelta dell'arredamento.Inoltre mi occupo di "home staging" l'arte di preparare la casa per la messa in vendita o affitto dell'immobile.

Servizi Progettazione

Ristrutturazione

architettura di interni

Home Staging

pratiche comunali

pratiche catastali

certificazioni energetiche

sicurezza sul lavoro

Mostra tutto i 8 servizi Bacini di utenza cesano maderno

monza

MILANO

provincia di milano

provincia di monza e brianza Indirizzo Viale Umbria n. 11

20811 Cesano Maderno

Italia

+39-3383743103 www.serenabarisonarchitetto.com