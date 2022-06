Studio Zanlari Architettura opera nel campo della progettazione architettonica e urbanistica nell'ufficio di Parma (I) da oltre vent'anni. Fondato da Pietro Zanlari (Laurea m.c.l. Università di Firenze e specializzazione al Centro di Scienze Ambientali Ettore Majorana di Erice) dopo una decennale esperienza come partner di Architetti Associali, lo Studio interviene in numerosi settori operativi di progettazione e DL di opere per la pianificazione del territorio (Master Plan, Piani Urbanistici Attuativi, Piani di Recupero) e per la edificazione di complessi residenziali, per uffici, alberghi, commercio, per attività sportive e per il tempo libero.

Numerosi progetti hanno inoltre portato a importanti interventi di restauro e di ristrutturazione di fabbricati e complessi storici e monumentali.