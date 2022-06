"Pensiamo che il dettaglio sia un elemento rilevante della progettazione perché contribuisce a raggiungere l'obiettivo e l'esclusività del Progetto".

Luta Bettonica Designer e Giancarlo Leone Architetto fondano nel 1996 lo Studio Bettonica Leone approfondendo nel corso degli anni l’interesse per il dettaglio sia nelle progettazioni architettoniche che in quelle che riguardano i singoli oggetti di produzione industriale. Ogni opera unisce l’idea creativa alla realizzazione pratica portando ad una condivisione delle competenze architetto/designer e facendone l’elemento trainante della propria proposta progettuale.

L’esperienza architettonica spazia in diversi campi: le ristrutturazioni; i lavori di restauro di edifici di importanza storica; gli allestimenti fieristici e le nuove edificazioni. Redatto il progetto, lo studio Bettonica Leone si occupa degli aspetti burocratici e tecnici, segue l’impresa e la relazione tra impresa e cliente fino alla fine del processo di realizzazione, compresa la Direzione dei Lavori ed il collaudo. Le varie fasi progettuali prevedono lo studio dei volumi e della suddivisione degli spazi ed i disegni degli arredi; la scelta dei materiali, dei colori e delle luci, compresi tutti gli aspetti impiantistici. Il cliente viene coinvolto nel progetto e nelle scelte attraverso l’analisi di disegni particolareggiati e di plastici architettonici creando così reali momenti di confronto che portano alla definizione di ogni dettaglio.

Lo studio Bettonica Leone, con il progetto Tri ha vinto il Concorso Internazionale “5 piazze botaniche per Catania”. Il progetto orientato verso la riduzione dell’inquinamento con la realizzazione di spartitraffico e rotatoria con presenza di acqua piovana in circolo, è una sintesi degli aspetti architettonici, formali ed ambientali verso cui lo studio ha riservato le maggiori attenzioni negli ultimi anni.

Nel campo del design l’effetto estetico è ottenuto passando attraverso la sintesi tecnica e formale. Il dettaglio è un elemento rilevante del progetto perché contribuisce a creare il prodotto e la sua esclusività. Tra i prodotti in commercio, esempio di sintesi formale è Isy la maniglia disegnata per Colombo Design. Intuizione e tecnica si ritrovano in a-traverso una finestra luce disegnata per Viabizzuno applicabile su muri di spessore variabile: innovativa e unica nel suo genere. Studio del dettaglio e ricchezza dei materiali si ritrovano nella lampada a sospensione Convivio disegnata per Cinienils.

Con questo spirito lo studio Bettonica Leone affronta ogni tema progettuale che gli viene affidato, dando la stessa importanza ed attenzione qualsiasi sia la dimensione del progetto.

Luta Bettonica (1968) designer, nasce a Milano e appena diplomata inizia la carriera di progettista in Cini&Nils. Lavora con suo padre Franco Bettonica, architetto e designer e con Mario Melocchi, presidente della Cini&Nils. Saranno loro i suoi primi interlocutori progettuali. Nel 1993 comincia l’attività di libera professionista collaborando con alcuni studi di progettazione occupandosi soprattutto dello sviluppo di occhiali e caschi sportivi ed arredamento d’interni per poi dedicarsi definitivamente alla professione di designer e di progettista con l’apertura dello studio Bettonica Leone. Per Cini&nils collabora oltre che come progettista, come Direttore Artistico dal 2002, seguendo anche lo sviluppo dei prodotti.

Giancarlo Leone (1964) architetto, nasce a Catania e si laurea al Politecnico di Milano con la tesi “Architettura dei Gesuiti in Sicilia”. Terminati gli studi inizia a lavorare tra Catania e Milano in collaborazione con lo studio di famiglia “studio Architetti Leone” redigendo i Piani Regolatori Generali, i Piani Particolareggiati ed i Piani di Recupero ed altre attività legate all’Urbanistica di alcuni Comuni Etnei. Nella sua città natale progetta e realizza il primo intervento architettonico relativo alla progettazione di una villa residenziale. Contemporaneamente nel suo studio di Milano si occupa di ristrutturazioni, restauro architettonico ed allestimenti. Con Luta Bettonica fonda lo studio Bettonica Leone a Milano.

Servizi offerti:

- architettura - architettura d'interni - ristrutturazioni ed arredamento - restauro architettonico - allestimenti espositivi e stand fieristici - progettazione residenziale e terziaria - progettazione urbanistica e arredo urbano - coordinamento della progettazione e dell'esecuzione dei lavori - direzione lavori per l 'architettura - progettazione della luce

- design del prodotto industriale - direzione artistica per il prodotto industriale - sviluppo prodotto nel campo illuminotecnico - design di lampade per interni ed esterni - design di mobili ed accessori - design di piccoli elettrodomestici Lo studio Bettonica Leone si occupa di servizi legati all’architettura, al restauro ed all’industrial design.