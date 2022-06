Laureato presso il Politecnico di Milano Polo di Mantova, dal 2006 è iscritto all’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Mantova. Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca con certificazione di qualità europea in “Design e Tecnologie per la Valorizzazione dei Beni Culturali” presso il Politecnico di Milano. Nel 2008 fonda lo studio tecnico Alessandro arch. Roveri e nello stesso anno consegue il titolo di certificatore energetico abilitato CENED, Regione Lombardia. Specializzato in recupero architettonico ai fini della sostenibilità ambientale, svolge attività di Energy Manager e safety manger. Ha svolto esperienze lavorative internazionali nella città di Barcellona

e presso il GMV (Centre for Environment and Sustainability), Chalmers University, Goteborg, Svezia.