Dal 1999 lavora nell'ambito dell'architettura.

Nel 2004 fonda lo studio ARCHITETTURE & DESIGN Svolgendo attività: progettazione architettonica, rilievi metrici, design, Direzione Lavori, Contabilità, pratiche edilizie, residenziale e commerciale.

Nel 2004 affianca alla professione tradizionale di Architetto nell'ambito residenziale la figura di Project manager per una grande azienda leader nel settore Hair spa, per la quale svolge attività: progettazione degli interni e delle linee d’arredo, responsabile layout dei negozi, direzione lavori, coordinatore delle fasi lavorative e dei fornitori per l’arredamento.