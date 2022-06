Proprietà legale

L'utilizzo dei progetti pubblicati da CFA implica per l'utente la conoscenza delle seguenti condizioni.

La documentazione, le immagini, i caratteri, il lavoro artistico, la grafica, la musica,ed altri contenuti pubblicati da CFA sul sito di Homify sono di proprieta' di CFA - Cucciniello Fabbrica d'Architettura

Se non espressamente previsto, non e' consentito copiare, modificare, caricare, scaricare, trasmettere, ri-pubblicare, fare display per la ridistribuzione a terzi per scopi commerciali, se non con richiesta preliminare di consenso scritto a CFA - Cucciniello Fabbrica d'Architettura.

Non si acconsente a usare il contenuto per ogni altro scopo e fine se non quello espressamente citato.