Giuseppe Strippoli nasce ad Andria nel 1989, dopo essersi diplomato all'istituto tecnico per geometri comincia gli studi e si diploma in interior design presso l'Istituto Moda e Design di Bari. Dopo uno stage in uno studio d'architettura, dove si è occupato di ristrutturazioni ed arredamento d'interni, ha scelto d'intraprendere la carriera di architetto d’interni.Le passioni di sempre quali design, decorazione d’interni, antiquariato, modernariato e brocantage lo hanno spinto a trasformarle in una vera e propria professione.

Le esperienze lavorative vanno da ristrutturazioni di immobili residenziali, case private e negozi commerciali.

si occupa di: - ristrutturazioni - progettazione d'interni - consulenza per l'arredamento - allestimento d'interni - home shopping (servizio di personal shopper per la casa e guida agli acquisti) - workshop tematici su come abbellire la casa senza ristrutturare (c.d. restyling)