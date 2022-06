Lo Studio, situato nel centro di Vicenza, realizza progettazione e arredamenti completi per abitazioni private, showroom e negozi. Il suo stile è conosciuto ed ha successo non solo in Italia, ma anche nel mercato estero, in particolar modo negli Stati Uniti, nelle città di New York, Miami e Beverly Hills. Segue con professionalità ogni fase dei lavori, fornisce assistenza e consulenza in cantiere, dall’impostazione generale alla creazione dell’architettura d’interni, degli arredi e degli stessi complementi realizzati a disegno, segue tutte le forniture atte al completamento delle opere. Grande attenzione viene prestata agli accostamenti cromatici attraverso un’attenta e profonda ricerca sui materiali di antica e nuova concezione. Il tutto è reso possibile dalla collaborazione con artigiani e aziende di grande esperienza e professionalità.