Ditta artigiana dedicata alla produzione di lampadari su misura seguendo le tradizioni dei pregiati manufatti in vetro di Murano.

Siamo state da sempre spinte da una notevole ispirazione per l'arte in tutte le sue forme ed espressioni, interesse questo che si è poi sviluppato nel corso del tempo, portandoci ad ammirare in particolar modo l'uso della pittura, e più precisamente l'uso della pittura applicata ai lavori manuali eseguiti su vetro. Da lì è poi nata la nostra vera passione per la lavorazione e produzione del vetro di murano, insieme a quella dell'arredamento e tutte le sue relative componenti.

Un'attenzione particolare è stata data, a questo proposito, a una parte importante e imprescindibile di ogni tipo di arredamento, ovvero l'illuminazione. Concentrandoci dapprima sul vetro ed in seguito sui colori ed i suoi effetti, non abbiamo potuto fare a meno di interessarci al settore dell'illuminazione, che abbiamo ripercorso ed analizzato a 360°, partendo dai modelli più semplici e lineari fino ad arrivare a quelli più moderni e d'avanguardia, in voga in tutto il mondo. Riteniamo infatti che l'illuminazione sia come il profumo di un fiore, in altre parole, il corpo del fiore è essenziale, ma se non ci fosse il suo profumo a risvegliare i nostri sensi, esso resterebbe in qualche modo incompleto, mancherebbe quel qualcosa in più, la scintilla magica che anima l'oggetto in questione. Allo stesso modo, un oggetto, per quanto possa essere di per sé bellissimo, ha bisogno di una luce altrettanto preziosa che lo valorizzi il più possibile. Ecco l'importanza dell'illuminazione e di ciò che rappresenta per noi.

L'arredamento è un settore che alimenta la nostra immaginazione, ci fa vivere quotidianamente in maniera innovativa, cercando di trovare sempre nuove idee per originali ed entusiasmanti progetti che vogliamo realizzare. Ci piace anche trovare soluzioni su misura per ogni necessità e preferenza; la contentezza e la piena soddisfazione dei nostri clienti sta al cuore del nostro lavoro. Ci preme infatti che essi trovino nei nostri articoli l'esatto riflesso dei loro stessi desideri.

Creare vera arte veneziana nel mondo e poterla condividere e farla assaporare ovunque è per noi motivo di enorme e incommensurabile gioia. E' senza ombra di dubbio ciò che mantiene accesa la nostra voglia di sognare ad occhi aperti, a volte anche per lunghi periodi, nella speranza di poter dare forma e colore ai nostri pensieri più puri e gioiosi, come ci auguriamo venga colto nella scelta di vivaci colori, graziose forme e trasparenze impeccabili del vetro che lavoriamo.

Siamo state da sempre spinte da una notevole ispirazione per l'arte in tutte le sue forme ed espressioni, interesse questo che si è poi sviluppato nel corso del tempo, portandoci ad ammirare in particolar modo l'uso della pittura, e più precisamente l'uso della pittura applicata ai lavori manuali eseguiti su vetro. Da lì è poi nata la nostra vera passione per la lavorazione e produzione del vetro di murano, insieme a quella dell'arredamento e tutte le sue relative componenti.

Un capitolo a sé stante merita, a questo proposito, una parte importante e imprescindibile di ogni tipo di arredamento, ovvero l'illuminazione. Concentrandoci dapprima sul vetro ed in seguito sui colori ed i suoi effetti, non abbiamo potuto fare a meno di interessarci al settore dell'illuminazione, che abbiamo ripercorso ed analizzato a 360°, partendo dai modelli più semplici e lineari fino ad arrivare a quelli più moderni e d'avanguardia, in voga in tutto il mondo. Riteniamo infatti che l'illuminazione sia come il profumo di un fiore, in altre parole, il corpo del fiore è essenziale, ma se non ci fosse il suo profumo a risvegliare i nostri sensi, esso resterebbe in qualche modo incompleto, mancherebbe quel qualcosa in più, la scintilla magica che anima l'oggetto in questione. Allo stesso modo, un oggetto, per quanto possa essere di per sé bellissimo, ha bisogno di una luce altrettanto preziosa che lo valorizzi il più possibile. Ecco l'importanza dell'illuminazione e di ciò che rappresenta per noi.

L'arredamento è un settore che alimenta la nostra immaginazione, ci fa vivere quotidianamente in maniera innovativa, cercando di trovare sempre nuove idee per originali ed entusiasmanti progetti che vogliamo realizzare. Ci piace anche trovare soluzioni su misura per ogni necessità e preferenza; la contentezza e la piena soddisfazione dei nostri clienti sta al cuore del nostro lavoro. Ci preme infatti che essi trovino nei nostri articoli l'esatto riflesso dei loro stessi desideri.

Creare vera arte veneziana nel mondo e poterla condividere e farla assaporare ovunque è per noi motivo di enorme e incommensurabile gioia. E' senza ombra di dubbio ciò che mantiene accesa la nostra voglia di sognare ad occhi aperti, a volte anche per lunghi periodi, nella speranza di poter dare forma e colore ai nostri pensieri più puri e gioiosi, come ci auguriamo venga colto nella scelta di vivaci colori, graziose forme e trasparenze impeccabili del vetro che lavoriamo.