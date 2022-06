Lo Studio Orange nasce dall'evoluzione imprenditoriale di tre giovani liberi professionisti caratterizzati dalla passione per l'Architettura. Nato nel 2006 a Corato (Bari), nel cuore della Puglia, come studio di progettazione con l'ambizioso obiettivo di "fare architettura", nel 2011 ha esteso la propria presenza sul territorio nazionale con due nuove sedi, a Roma e Bracciano. La sinergia raggiunta dal team Orange, che si compone di due architetti ed un ingegnere, gli permette di cogliere importanti opportunità nel campo della progettazione architettonica e nel design industriale.

I soci fondatori dello Studio sono:

- Arch. Benedetto Brattoli,'74, si è laureato alla Sapienza di Roma in Architettura con indirizzo Restauro. Si è formato in studi privati, specializzandosi nella progettazione e nel design industriale;

- Arch. Marco Brunori,' 73, si è laureato alla Sapienza di Roma in Architettura con indirizzo Tecnologico. La sua formazione e' da attribuire, in gran parte, a collaborazioni con società di servizi specializzate in grafica 3d;

- Ing. Michele de Pinto,'73, laureatosi al Politecnico di Bari in Ingegneria Edile con il massimo dei voti, si è formato all'interno di società operanti nell'ambito edile, privato e pubblico.