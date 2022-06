+studi è un laboratorio di architettura e project management con 2 sedi, una a Vicenza e una a Malaga, in Spagna, nato dalla volontà di offrire un approccio progettuale nuovo, rigoroso e più attento alle reali esigenze del cliente: armonia e comfort non devono andare a scapito di concretezza, efficienza e risparmio. Per noi l’architettura non è una questione di stile ma è la capacità di realizzare luoghi di qualità tagliati su misura sui desideri di chi li vive.

La sinergia tra tutti i professionisti dello studio e la loro flessibilità ci permettono – senza i costi delle grosse strutture – di offrire una gamma completa di servizi in funzione di qualsiasi tipo di progetto e di clientela, di operare al livello di specializzazione più alto e con la minor spesa possibile, di coordinare e gestire il processo edilizio dalla fase iniziale fino alla consegna del cantiere, sollevando il cliente dal peso della gestione dei tecnici coinvolti.

Inoltre, attraverso consulenze tecniche e finanziarie, elaboriamo e gestiamo business plan ad hoc per privati, investitori e operatori immobiliari. Dal 2018, grazie all’opportunità fornita dall’interesse di investitori italiani, abbiamo aperto la sede spagnola di +studi a Malaga, studiando la possibilità di investimenti immobiliari in loco e la progettazione di interventi sia attraverso la rete di contatti spagnola che quella italiana.

La struttura dinamica e una metodologia di lavoro innovativa ci consentono di operare, in Italia, in Spagna e all’estero, in settori molto diversi: progettazione architettonica e urbanistica, arredo di interni, management finanziario delle operazioni immobiliari o filiere di privati, nuove costruzioni, restauri e ristrutturazioni, spaziando dall’ambito abitativo a quello industriale, commerciale e direzionale.