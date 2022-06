Lo studio di architettura Fiorentini associati, nato nel 2011 dalla fusione dell’esperienza professionale degli architetti Andrea e Patrizia Fiorentini, si basa sulla convergenza del Know-how maturato dagli associati in oltre 25 anni di libera professione nel settore edilizio.

Lo studio offre consulenze tecnico-amministrative in ambiti che vanno dalla pianificazione territoriale alla progettazione architettonica coordinata, alla direzione dei lavori al coordinamento della sicurezza cantieri, fornendo una assistenza tecnica e amministrativa completa in fase di progettazione e in fase di esecuzione.

In questi ultimi anni, gli associati hanno progettato e diretto la realizzazione di numerose opere pubbliche e private, a destinazione residenziale, commerciale, scolastica, industriale, alberghiera, socio-assistenziale e paesaggistica.

I principi che guidano il lavoro dello studio di architettura FA sono riconducibili essenzialmente al perseguimento degli obiettivi stabiliti con la committenza, alla sostenibilità dell’intervento, alla qualità architettonica, allo studio di tecniche costruttive appropriate e al risparmio energetico.

L’esperienza maturata e il costante aggiornamento sulle normative edilizie ed urbanistiche e sulle innovazioni tecnologiche, consentono alla struttura di dare ampie garanzie di professionalità e raggiungimento di obbiettivi comuni ai propri clienti.

Lo staff tecnico dello studio FA garantisce le seguenti prestazioni professionali:

1) Progettazione integrata

(architettonica, strutturale ed impiantistica)

· Progetto di Fattibilità

· Progetto Preliminare

· Progetto Definitivo

· Progetto Esecutivo

Durante il corso della progettazione il cliente sarà sempre assistito non solo sotto l’aspetto puramente tecnico architettonico ma anche sotto quello tecnico amministrativo con la predisposizione delle necessarie pratiche autorizzative (Permessi per Costruire o D.I.A.), ASL, ARPA, VV.F., BB.AA., Sovrintendenza, Catasto, ecc. e con il controllo dei costi di realizzazione dell’intervento (Computi Metrici Estimativi, Analisi Prezzi e Quadri Economici).

In particolare lo studio dispone di una rete consolidata di consulenti specialistici di lunga esperienza professionale, come strutturisti, impiantisti elettrici e similari, impiantisti meccanici per il riscaldamento, raffrescamento e sanitario in genere, con particolare sensibilità e attenzione agli aspetti tecnologici innovativi finalizzati al confort abitativo e al risparmio energetico.

2) Direzione Lavori

· Assistenza alla scelta delle imprese e dei fornitori

· Direzione dei Lavori

· Contabilità Lavori

· Assistenza al Collaudo e Collaudo

Tutti i lavori saranno diretti in fase di realizzazione con l’organizzazione di un ufficio di direzione lavori che garantirà il risultato degli sforzi progettuali e d’investimento.

3) Coordinamento della Sicurezza (D.Lgs. 81/2008 )

· In Fase di Progetto (C.S.P.)

· In Fase Esecutiva (C.S.E.)

Lo Studio è attrezzato per coordinare e gestire i cantieri in ottemperanza ai disposti di legge sulla sicurezza e in particolare si preoccuperà della redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) e del coordinamento esecutivo in cantiere, fornendo tutte le prescrizioni necessarie alle imprese operanti e garantendo al committente il controllo e la regolarità di tutte le fasi realizzative.