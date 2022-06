Nato originariamente come studio di architettura, nel corso del tempo Abaco ha mutato le proprie competenze e i propri obiettivi assumendo l’identità di “building and architecture consultants”. Non solo progettazione di edifici, strutture e allestimenti interni: il servizio offerto da Abaco si identifica in una consulenza completa in grado di accompagnare l’investitore, l’imprenditore o il proprietario alla scelta del sito, allo studio di fattibilità con la corretta destinazione d’uso dell’opera, alla redazione del progetto più idoneo agli scopi sia dal punto di vista logistico che economico, alla stesura di un adeguato computo metrico estimativo, il tutto affiancato da un’attenta direzione lavori al fine di restituire nei tempi prestabiliti l’opera realizzata, con un servizio che si può definire “chiavi in mano”.