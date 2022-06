Alessio Costanzo nasce a Genova nel 1975, dopo un percorso universitario orientato verso la progettazione si laurea in Architettura nel 1999 presso l’Università degli Studi di Genova.

Dal 2001 è iscritto all’Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori, Conservatori della Provincia di Genova con il n° 2861 alla sezione A settore a (architetto).

Nel 2003 apre lo studio Genova, esercitando l’attività in forma singola, in “team” o in forma raggruppata con altri professionisti e società di ingegneria per il conferimento di incarichi privati, la partecipazione a bandi di gara ed appalti pubblici.