Fondato nel 2005 in Provincia di Venezia e dal 2009 con sede nel centro storico della Città di Thiene (Vicenza) all’interno del complesso "Borghetto Miola", offre servizi integrati d'architettura in diverse aree d’attività.

Avvalendosi di un team di professionisti, collaboratori e consulenti, affronta i vari incarichi controllando ogni fase dei processi. Dall’idea iniziale alla realizzazione, dalla grande alla piccola scala. Il lavoro è inteso come una "bottega artigiana" con metodologia, passione, curiosità, attenzione all’innovazione, ricerca di qualità, cura dei dettagli, rispetto delle esigenze della committenza, dei tempi e razionalità di risorse. La professione dell’Architetto è un mestiere alla ricerca di risposte in uno spazio fisico e sociale, ogni produzione il “prodotto” di un processo basato principalmente su regole di mercato, ogni incarico un’occasione per ricominciare dall’inizio.