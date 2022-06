Studio 120 nasce a Piacenza nel 2008. L'idea è di realizzare uno spazio dove esprimere la capacità creativa dei titolari e nel contempo offrire al mercato un'offerta di arredi e oggetti legati dal comune filo conduttore del design intemporale. Un lungo e faticoso percorso di ricerca porta la neonata società a stringere contratti con le più importanti realtà della produzione contemporanea internazionale.

Nei 120 mq di via Manfredi all'interno di una costruzione dalla forte valenza architettonica, si ricrea stagionalmente un ensamble di pezzi iconici del design del 900 volti a ricreare un ambiente perfettamente leggibile dal grande pubblico e che serve d'ispirazione a una clientela che vuole essere seguita e guidata nella creazione del proprio "ambiente di vita". La nostra missione è infatti quella di offrire un servizio commerciale guidato da un progetto definito e accurato. Lavoriamo in stretta collaborazione con architetti e imprese cui forniamo supporto nella soluzione delle problematiche di cantiere; seguiamo da vicino i nostri clienti privati in tutta la realizzazione del loro progetto abitativo. Seguiamo e consegnamo lavori in tutta Europa. Mettiamo la stessa passione sia che si tratti di ricercare un tavolino o un appendiabiti che nella realizzazione di una importante ristrutturazione. Correttezza e passione che ci vengono riconosciuti dai nostri clienti con cui spesso il rapporto che nasce va al di là dell'aspetto professionale. Siamo a disposizione per qualsiasi richiesta, ci piace pensare di poter offrire anche solo un buon consiglio. Crediamo che nell'enorme mole di dati portati dalla globalizzazione valgano ancora le care e vecchie passioni, per cui ognuno sa far bene il proprio mestiere.

Il nostro è quello di progettare interni.