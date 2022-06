leídea nasce a Lecce dalla collaborazione tra gli architetti Carmine Leone e Francesca De Angelis. Lo studio affronta la tematica della progettazione sotto diversi aspetti: spaziando dall'urbanistica al design, passando per la pura progettazione architettonica a diverse scale. La progettazione è vista come il risultato degli studi legati tanto alla forma quanto alla sostanza dell'architettura, che non è pensata solo come il risultato di una ricerca estetica ma mira ad un miglioramento della qualità di vita dei suoi utenti.