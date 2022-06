Lo studio di Luigi Ferrario progetta e realizza numerose opere di architettura, di restauro monumentale e urbano, di architettura d'interni e di design, in Italia e all’estero. I suoi interventi sono caratterizzati dalla cura per il dettaglio tecnico-costruttivo e da un’attenta sensibilità per il contesto – naturale o costruito – in cui s’inseriscono.

Recupero e innovazione, luoghi storici e memorie del Moderno si intrecciano nei suoi lavori e convergono nella scelta di interpretare il presente secondo una linea razionale che si collega ai grandi maestri del Novecento, in particolare di Ludwig Mies van der Rohe e Alberto Sartoris.

Opere recenti sono il restauro ambientale dei centri storici di Turbigo e di Gaggiano lungo il Naviglio Grande e quello monumentale del Castello di Legnano, pinacoteca, un edificio residenziale multipiano a Milano, un sistema di prefabbricazione in acciaio per l’ edilizia sociale e uno in alluminio, alcuni “Riad” a Marrakech e un sistema di elementi di arredo urbano in lamiera di allumino.

Sono in corso di realizzazione, il Parco Tematico del Paesaggio Lombardo con edifici fitomorfi in alluminio e il restauro ambientale del Mottarone con piazze, spalti, piste ciclabili e un ponte con struttura a cavi di acciaio.