Labs nasce a Roma nel 2013 dall'incontro delle idee di tre giovani architetti e delle loro diverse esperienze maturate in ambito sia universitario che professionale. Idee in movimento, dalle vie della metropoli fino ai vicoli dei borghi meno conosciuti, che insieme a curiosità ed intraprendenza trovano sfogo in proposte creative, in un’architettura che prende forma ed essenza dal confronto costante tra architetto e destinatario, sia esso singolo o comunità.