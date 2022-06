ITA - ENG

Lo Studio si occupa della progettazione di strutture in cui è sostanziale la conoscenza profonda delle funzionalità e l'accurata pianificazione progettuale.

Oltre alla funzionalità, la progettazione si estende dalle planimetrie in larga scala fino ai particolari esecutivi fino alla definizione di arredi e accessori esclusivi. Progettare vuol dire incuriosire e sorprendere l’utilizzatore offrendo comfort, attrazione e originalità; vuol dire progettare praticità ed efficienza. Lo Studio è organizzato per la progettazione globale e la gestione coordinata, avvalendosi di un pool completo di specialisti in grado di fornire le migliori soluzioni di progetto su tutto il territorio nazionale ed internazionale.