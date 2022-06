Pleroo nasce nel 2008 da un'idea di Claudio De Leo, giovane designer specializzato nell'arredamento d'interni, con la passione per il product design. Il progetto prende forma con il contributo di esperti architetti e designer, impegnati nella progettazione, nel restyling o ristrutturazione e nell'arredamento di spazi pubblici e privati come Hotel, Ristoranti, Ville e Masserie.Il team Pleroo si occupa di Product Design, Interior Design, Allestimento di spazi pubblici e consulenza d’arredo.Ogni progetto ruota intorno a un tema, designato in fase di progettazione : una volta stabilito, lo spazio e i suoi oggetti d’arredo lo raccontano, dando vita a una storia nuova e unica di design.