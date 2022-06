Pier Maria Giordani è nato a Parma nel 1969. Dopo aver compiuto gli studi scientifici frequenta la Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano dove si laurea con una tesi sulla città di Parma e ha come relatore il Prof. Antonio Monestiroli. Nel periodo immediatamente successivo collabora con lo studio del Prof. Aurelio Cortesi a Parma. Dal 2001 inizia la libera professione e collabora all’insegnamento in Composizione Architettonica presso l’Università di Parma e poi dal 2002 presso il Politecnico di Milano. Nel 2008 consegue il titolo di Dottore di Ricerca in Composizione Architettonica presso il Politecnico di Milano con la tesi "Parma, terra di passo e di monumenti solitari. Struttura insediativa e progetti di architettura".

Dal 2000 ad oggi numerose sono le realizzazioni architettoniche, sia di interni che di esterni. Nel 2011 fonda “Recs architetects”. Dal 2010 è Direttore Artistico di Ashanti Interiors e progettista della nuova linea di ascensori Elfer. Nel 2009 ha elaborato il progetto urbano per la sistemazione di Piazza Corridoni a Parma. Nel 2008 ha partecipato al “Concorso di idee per la riqualificazione urbana di Piazza del Malgher a Pozza di Fassa”. Quarto classificato. Nel 2006 ha partecipato al “Concorso di idee per la riqualificazione urbana di Piazza Micheli e aree adiacenti a Berceto”. Terzo classificato. Nel settembre del 2005 ha partecipato al Premio Piranesi_DARC 2005. Terzo Seminario Internazionale di Museografia. Premio Internazionale di Architettura e Archeologia “Gianbattista Piranesi” a Villa Adriana, Tivoli-Roma. Nel 2005 ha partecipato al “Concorso nazionale d’idee: Nuova casa popolare italiana” ed è risultato primo classificato. Ha partecipato al Seminario di progettazione “Urban life. Beijing case. High-speed urbanism. International workshop B.J.U.T. (China) & M.P.U.(Italy)” presso University of Technology, Pechino. Ha partecipato al “Concorso europeo per la progettazione di spazi pubblici: cinque piazze per Catania. Piazza Montessori”. Progetto segnalato. Nel 2004 ha allestito la mostra “Il cartaceo, il digitale, il costruito” sulla realizzazione del centro commerciale Eurotorri di Aurelio Cortesi al 1° Festival dell’Architettura di Parma. Ha redatto il saggio dal titolo "La forma rappresentativa", in corso di pubblicazione. Vari progetti sono presentati su quotidiani e riviste nazionali