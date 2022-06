Lo studio dal 1998 opera in Italia e in Francia nei settori dell’ edilizia residenziale pubblica e privata, dell’ edilizia a basso consumo energetico (Nearly zero energy buildings), dell’ edilizia soggetta a tutela monumentale o paesaggistica e delle opere pubbliche per la collettività (scuole, palestre, biblioteche...) Lo studio è qualificato per progettare ambienti sani e confortevoli secondo i principi della bio-architettura per un costruire sostenibile.

Le aree di intervento privilegiate sono la ristrutturazione edilizia, il restauro e risanamento conservativo, il recupero e riuso, la manutenzione ordinaria e straordinaria, le nuove costruzioni, l’architettura di interni, l’arredo e il disegno dei mobili, l’abbattimento delle barriere architettoniche.