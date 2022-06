MisuraEmme dal 1939 un instancabile e laborioso contributo ai valori del "Made in Italy". In MisuraEmme, le dimensioni e le potenzialità industriali di oggi, costituiscono un patrimonio costruito nel tempo. Un lungo periodo dedicato ad affinare la conoscenza dei molteplici requisiti che fanno di un'impresa una Grande Marca. Tutte le proposte MisuraEmme sono creazioni originali, prodotte in Italia. Sono il risultato di monitoraggi attenti agli scenari della contemporaneità e ai loro cambiamenti, sono il frutto di un atteggiamento complessivo nei confronti delle diffuse qualità permeato di competenza,tenacia e entusiasmo, sono manufatti usciti dalla nostra fabbrica e nati da una collaudata relazione in ponderato equilibrio tra le performanti capacità produttive tipiche dei grandi numeri e lo slancio progettuale da stilista.