Ho studiato Arredamento e Architettura degli Interni presso la Facoltà

di Architettura “Vallegiulia” dell’Università degli studi di Roma “la Sapienza”, svolgendo un laboratorio di tesi in progettazione e arredamento dal titolo “A QUALCUNO PIACE CAMPUS – progetto per residenze studentesche a Pietralata, Roma”, seguita dalla relatrice prof. Arch. Marina Pia Arredi.

Terminati gli studi nel 2008 ho collaborato con studi di architettura, dove ho svolto l’attività progettuale per interni rivolta sia al residenziale che al commerciale e ristorativo.

Ho partecipato ai workshop coordinati dall’Arch. Pierangelo Caramia, docente della Scuola Superiore di Arte moderna di Parigi, sul “Design negli spazi espositivi del centro fieristico di Campi Salentina” e sul “Design nella progettazione e produzione di divani e complementi d’arredo”, a cura di Comune di Campi Salentina, Coop. Artemisia ed Epiqure.

Nel 2013 ho conseguuito il Master di I livello in Eco-design ed Eco-innovazione promosso e organizzato dalla Scuola di Architettura e Design "E. Vittoria" dell' Università di Camerino, con una tesi sulla progettazione di un nuovo sistema di montaggio per una cucina kit, al fine di ottimizzare spazio e trasporto, conseguente ad un tirocinio formativo presso l' azienda TM Italia Cucine di Ascoli Piceno. Nell’ambito del master ho avuto l’occasione di collaborare attraverso workshop formativi, con molte aziende del panorama industriale italiano, tra cui, oltre la succitata, Fulgor Lampadari, Indesit Company, Ifi, Alma - Celli Water division, Revolution-retail evolution company.

Ho partecipato, dopo una selezione, all'evento espositivo Din Promote Design presso il Fuorisalone di Milano 2014, con il divano trasformabile O.T.A.6 ( www.ota6.it ).

Attualmente vivo e lavoro in provincia di Lecce, ma sono alla ricerca di occasioni stimolanti per la mia crescita professionale, disposta anche a spostarmi per raggiungere i miei obiettivi.