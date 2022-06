Biografia:



Giorgio Pettenò (Dolo, Venezia, 1963) si laurea presso l’università Iuav di Venezia, dove dal 1995 al 2002 svolge attività didattica presso il corso del prof. Gianugo Polesello. Dal 1996 al 2000 svolge attività di ricerca presso l’Iuav su temi quali “L’architettura e le aree centrali e monumentali” e “Le centuriazioni del Veneto centrale”. Dal 1996 al 1999 lavora presso lo studio Canali Associati di Parma occupandosi di numerosi progetti soprattutto a carattere museale, residenziale ed industriale. Nel 2000 apre un proprio studio professionale a Venezia.

Tra le principali realizzazioni vi sono: Riqualificazione del QuartiereFieristico di Gorizia 2004; Nuova sede della Ormesani Logistica a Quarto d’Altino (VE) 2007; Relais Agriturismo Ormesani a San Liberale di Marcon (VE) 2008; Agenzia Viaggi OVV a Quarto d’Altino (VE) 2011; Appartamento SK alla Giudecca, Venezia 2012. Attualmente sta portando a termine la realizzazione del nuovo Palazzo di Giustizia di Parma.

Partecipa a numerosi concorsi di progettazione tra cui: Nuovo Polo Fieristico di Scandiano (RE) 2002 (I° premio); Nuovo Polo Scolastico di Casalserugo (PD) 2002; Torre delle Telecomunicazioni a Sogliano al Rubicone (FC) 2004 (III° premio); Aerostazione Passeggeri dell’Aeroporto di Pantelleria (TP) 2004; Ristrutturazione ed ampliamento della sede del Museo dell’Automobile di Torino 2005; Scuola Elementare a la Neuveville (Svizzera) 2007;Complesso Residenziale per Studenti presso l’ETH di Zurigo (Svizzera) 2008; Nuova Scuola Materna a Cazzago S.Martino (BR) 2009; Nuova Manica Accoglienza di Villa della Regina, Torino 2010; Nuova Scuola dell’Infanzia a Molino Nuovo, Lugano (Svizzera) 2011, Nuovo complesso residenziale per anziani autosufficienti, Cortina d’Ampezzo 2013, Nuova sede della scuola dell’infanzia di Tenero, Tenero-Contra (Svizzera) 2013, Nuovo complesso parrocchiale Santa Maria del Carmine in Santa Maria la Carità (NA) 2014.

Bibliografia:

Polo Fieristico di Scandiano, Reggio Emilia in “Area” n.65 Novembre/Dicembre 2002, pp.162-163.

Edificio Industriale a Quarto d'Altino, Venezia in “Almanacco di Casabella Architetti Italiani 2008” a cura di M. Mulazzani, Mondatori 2008, pp.204-209.

Agriturismo nella campagna Veneta in “Costruire in Laterizio” n.130 Luglio 2009, pp.I-II.

Relais Agriturismo Ormesani, Ormesani Logistica Srl in “Novecento. Architetture e città del Veneto” a cura di D. Longhi, Il Poligrafo 2012, pp.335-338.