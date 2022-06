La nostra idea di design

I progetti di Andro Design nascono innanzi tutto da un’idea funzionale. Per noi il design non è altro che la creazione di oggetti con la miglior combinazione di usabilità ed estetica, forma e funzione.

Il design delle nostre idee

La produzione di oggetti genera costi che per noi sono più di manodopera e materie prime. Un altro pilastro della nostra filosofia è considerare tutti i costi generati da un prodotto anche in termini di impatto ambientale e sociale. Collaboriamo strettamente con i produttori, seguendo i nostri oggetti dall’idea al cliente, garantendo la qualità del Made in Italy. Lungo il processo garantiamo la scelta del costo e del prezzo migliore.