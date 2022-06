GAA si è affermato da oltre 15 anni in tutto il mondo per la progettazione di nuovi concept di design e architettura per prestigiosi marchi internazionali di moda. La creazione di uno spazio, la sua modellazione, il suo essere esteticamente perfetto e funzionale rappresentano l’obiettivo centrale dello studio GAA che ha la sua sede principale a Firenze ed altri due studi satelliti a Berlino e Los Angeles.