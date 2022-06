Lo studio Architettura+design si occupa della progettazione architettonica di edifici, sia residenziali che commerciali, oltre al design di interni ed esterni. L'idea e la cura nei particolari, sono le caratteristiche fondamentali in tutti i lavori svolti per privati e non. "Antonio, con spirito più pratico e concreto come è giusto che sia nella natura di chi “architetta”, a un regno di forme ideali, archetipali come le ombre della caverna platonica, solo apparentemente irrealizzabili, ma che comunque chiedono di emergere grazie all’azione creativa; appunto, quella artingegnale." - N. Frascà