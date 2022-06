Ceccarelli Associati opera nel campo della progettazione architettonica, riqualificazione urbanistica, restauro, interior-design e propone servizi diprogettazione integrata adeguati alla risoluzione delle esigenze delle Pubbliche Amministrazioni dell’ impresa, del privato.

Lo studio offre servizi professionali di : Progettazione Architettonica, Progettazione Urbanistica e Riqualificazione Urbana, Concept-design e Comunicazione, Studi di fattibilità e Sostenibilità, Progettazione Esecutiva ed Analisi dei Costi, Ricerca Tecnologica e Innovazione Edilizia. Promotore del lavoro interdisciplinare, lo studio CpiuA sviluppa e integra le specifiche competenze con l’apporto di figure multidisciplinari in un lavoro d’equipe mirato ad una soluzione specifica e personalizzata dei temi affrontati sia a scala urbana che di dettaglio. Lo studio ha progettato e realizzato, Piani urbanistici attuativi, complessi residenziali, commerciali e turistico ricettivi, restauri di abitazioni ed isolati, recupero di beni monumentali tutelati, riqualificazioni di importanti aree urbane ed extraurbane secondo criteri di sostenibilità ambientale. L’eterogenità delle competenze interne al gruppo di lavoro ha permesso di raggiungere ottimi risultati anche nel campo della residenza unifamiliare e nel settore dell’interior -design, dove la passione per la ricerca tecnologica e l’innovazione, insieme ad una attenta analisi economica degli interventi, hanno portato lo studio all’ideazione diarredi low cost di grande impatto estetico. I lavori dello studio e dei suoi componenti sono stati oggetto di numerose pubblicazioni; selezionati e presentati in diverse mostre di Architettura, urbanistica e disegno, ed hanno partecipato a diversi concorsi e premi di carattere nazionale e internazionale.