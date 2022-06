Marco Turchi

Nato a Falconara M.ma il 16 giugno del 1958 si laurea in Architettura presso l’Iuav.

Svolge attività professionale e di ricerca in proprio occupandosi di progettazione volta alla ristrutturazione e al recupero del patrimonio edilizio esistente e concentra la sua ricerca nel settore dell’edilizia residenziale e pubblica; tra le principali opere si ricordano: Ristrutturazione di Casa Turchi a Castelferretti (An); Ampliamento della Scuola Materna "Mauri - Sartini", Castelferretti (AN); Casa Zaccarelli a Castelferretti, Casa Antonio Manca, Località Barcaglione di Falconara M (AN); Progetto per la valorizzazione e il riuso funzionale del “Parco delle rimembranze”, Comune di Serra S. Quirico; Progetto per il recupero del Castello di Castelferretti e delle piazze limitrofe; Tra i progetti in corso: Restauro ed ampliamento del complesso parrocchiale di Castelferretti (AN); ristrutturazione di un complesso edilizio in Contrada S. Isidoro Apiro (MC); Edificio residenziale in Via De Amicis, Camerata Picena, (AN); 2010-2013 Progetto per la realizzazione di un Hotel in un palazzo storico di Staffolo (AN).

All’attività professionale affianca l’insegnamento presso l’Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Ingegneria, Corso di laurea di Ingegneria Edile-Architettura, Laboratorio di Arch. e Comp. Arch.

SCRITTI E PUBBLICAZIONI SULLE OPERE

