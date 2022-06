Renato Arrigo svolge un’attività professionale documentata da pubblicazioni italiane ed estere.Il percorso evolutivo del proprio studio ha consentito interventi per la committenza privata relativi a nuove edificazioni in ambito residenziale, alberghiero e commerciale.Ha realizzato per la committenza pubblica anche interventi di ristrutturazione di facoltà universitarie, progettazione col verde urbano e restauro di edifici destinati al culto.Affianca, inoltre, alla scala architettonica l’attività di design promuovendo svariate iniziative nel settore.Ha esposto a Parigi, Barcelona, Beirut e Riyadh. Appassionato di marketing e comunicazione pubblicitaria, consigliere regionale dell’InArch Sicilia (Istituto Nazionale di Architettura), componente dell’ultima commissione edilizia messinese, ha arricchito il proprio bagaglio con specifiche iniziative e risvolti settoriali.L’indirizzo dello studio ha sviluppato un carattere riduzionista privilegiando un approccio emotivo spesso condito di emozioni subliminali.Ha partecipato a vari concorsi internazionali di idee e prodotto innovativi prototipi di design industriale.E’ stato invitato nell’aprile 2014 a San Paolo dall’ambasciata italiana in Brasile per esprimere il proprio contributo, quale referente dell’architettura italiana, nell’ambito del programma “Italia nella coppa” nel quadro dei mondiali calcistici.