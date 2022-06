Lo Studio nasce nel 2004 come realtà inter-disciplinare coinvolgendo per ogni nuova esperienza nuove figure professionali e nuove realtà aziendali; in questo modo, lo studio, crea una rete in grado di affrontare ogni nuovo progetto sottoposto.

Grazie all’unione di più esperienze lavorative lo studio riesce ad affrontare progettazioni e Direzioni Lavori in tutti i settori dell’architettura attraverso la conoscenza acquisita nei campi architettonico, strutturale, tecnologico impiantistico e progettazione d’interni.