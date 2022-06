La nostra azienda si occupa dagli anni '70 di fornitura di pavimenti e rivestimenti. Da oltre ventanni ci siamo specializzati nei materiali di pietra, marmo, travertino, granito, sia come pavimenti che come rivestimenti che come arredo bagno. La Pietra di Rapolano è il travertino che dai tempi degli Etruschi si estrae vicino a Siena, in Toscana. Le sue caratteristiche cromatiche lo rendono unico e assai diverso da ogni altro travertino, pur conservando inalterate le caratteristiche tecniche di questo materiale. In questo materiale realizziamo Pavimenti, Rivestimenti, Mosaici, Lavabi, Piatti doccia, Vasche da bagno. La Pietra di Rapolano, vista la ricchezza delle sue sfumature si presta a realizzare ambienti contemporanei, moderni e classici.