Barrel 12 è un’azienda italiana giovane e dinamica che progetta e propone elementi di arredo per outdoor e indoor. La filosofia di Barrel 12 si identifica con quella dell’ecodesign, un approccio sostenibile al progetto esteso all’arredo. L’interesse per la ricerca ha permesso di sviluppare un utilizzo diverso dei vecchi barili industriali, che diventano elemento di arredo per residenze contemporanee. La nuova collezione, destinata al mercato residenziale e al settore Hospitality, reinventa l’ambiente cucina con i nuovi prodotti Barrel chef.

Questa è l'idea di Francesca Cutini, architetto e fondatrice di Studiododici, che recupera vecchi barili industriali e li trasforma in un ambizioso progetto di design.