Antonio e Andrea nascono a distanza di pochi giorni, nell’Aprile del 1964, rispettivamente l’8 a Imola e il 3 a Faenza. Entrambi si laureano alla facoltà di Architettura di Firenze. Un destino che sembrava segnato ancora prima di iniziare l’attività professionale e che porta alla fondazione dell’A2 Studio nel 1994, in cui le due “A” non stanno a ricordare solo le loro iniziali. “Ci piace mettere in risalto la nostra duttilità progettuale applicandola ad ogni campo dell’architettura: spazi per vivere, lavorare, energie rinnovabili, urbanistica, attività commerciali ed espositive”. Un ampio profilo del loro lavoro si può leggere nel sito dello studio www.a2studio.com