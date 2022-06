Studio di architettura che elabora prevalentemente progetti di riqualificazione urbana e valorizzazione del patrimonio storico attraverso interventi di architettura contemporanea, come il recupero funzionale dei “Magazzini Romani” nel porto di Civitavecchia e la riqualificazione di “Corso Centocelle”.

Tra le opere recenti lo sviluppo di un nuovo concept per gli edifici Punto Blu della Società Autostrade per l’Italia SpA destinati a punto vendita ed assistenza clienti TelePass e la realizzazione di un intervento di edilizia sostenibile che prevede la riqualificazione di un’area periferica della città di Civitavecchia adottando l’uso di tecnologie di sostenibilità e risparmio energetico.

Enza Evangelista (1970) titolare dello studio fonda un’associazione di architetti a Civitavecchia, apre la Casa dell’Architettura e dal 2009 diviene Consigliere dell’Ordine degli Architetti di Roma e Provincia responsabile del Decentramento. E’ curatrice d’ iniziative, mostre e convegni tra cui l’evento “Amate l’Architettura” – 100 opere progettate e realizzate in Provincia, promosso dall’Ordine e patrocinato dal Ministero per i Beni ed attività Culturali – DARC, Provincia di Roma e vari Comuni per la promozione dell’architettura contemporanea nella Provincia di Roma.

I progetti dello studio sono pubblicati su riviste nazionali ed internazionali di settore (Casabella, Almanacco architetti italiani, Abitare n. 439, L’architettura Cronache e storia n. 567, Frames n.105, Old Buildings Looking for New Use, ed. Menges 2007 , Rovine, ed. Argos 2009, Progetti di giovani architetti italiani, ed. Utet, 2010).

Lo studio è inoltre selezionato per partecipare a diverse esposizioni come alla XII Triennale Mondiale di Architettura a Sofia (2009), a Roma, Siviglia e Shangai per la mostra “27/37 Rassegna internazionale giovane architetti italiani” (2009) e alla Triennale di Milano (2010) in occasione della mostra “Progetti di giovani architetti italiani”.