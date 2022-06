Lo studio Capolei Cavalli Architetti Associati è stato fondato nel 1960 dagli Architetti Francesco Capolei, Giancarlo Capolei e Manlio Cavalli che hanno finalizzato l’attività alla sperimentazione ed alla verifica costante del proprio operato, con un lavoro di ricerca e di studio, condotto parallelamente nella professione e nella Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma. Le due attività sono state svolte nel tentativo costante ed attento di completarsi ed arricchirsi così da tendere ad una produzione culturalmente qualificata. In particolare la sperimentazione progettuale ha consentito di approfondire i problemi connessi con l’uso degli spazi esterni ed interni degli edifici e della pianificazione urbanistica. L’esperienza del realizzare architettura quindi, filtrata dalla costante ricerca delle sue componenti politiche, economiche, sociali, storiche, tipologiche, funzionali, tecnologiche, spaziali, morfologiche, nonché dalla committenza ha consentito di arricchire la sperimentazione e la didattica e di qualificare l’attività dello Studio. I tre fondatori hanno svolto ininterrottamente la loro attività nello Studio fino alla scomparsa del Prof. Arch. Manlio Cavalli avvenuta il 29-03-1995 e del Prof. Arch. Francesco Capolei avvenuta il 15.03.2000. Attualmente nello Studio Capolei – Cavalli Architetti Associati, oltre al fondatore Prof. Arch. Giancarlo Capolei, operano gli Architetti Fabrizio Capolei, Pierfrancesco Capolei, Giunio Valerio Cavalli e Paolo Romano Cavalli insieme ad altri collaboratori. - See more at: http://www.capoleicavalli.it/index.php/studio-capolei-cavalli/#sthash.YmojjW9h.dpuf