2 a+d studio ha sede a Lecce, ed opera nel campo della progettazione architettonica, del design e del restauro.

Fondato nel 2010 dagli Architetti Sonia Luparelli e Davide Negro, liberi professionisti rispettivamente dal 2006 e 2007.

2 a+d studio propone ai suoi clienti i seguenti servizi professionali: Studi di fattibilità, Progettazione Architettonica, Stima ed analisi dei costi del progetto, Ricerca tecnologica e progettuale, Design, Arredamento di Interni, Grafica.

2 a+d studio si è occupato della nuova progettazione e ristrutturazione di edifici residenziali, commerciali, per committenza pubblica e privata. Collabora con figure multidisciplinari, in modo da offrire un servizio completo alla clientela avvalendosi di specifiche competenze per coniugare la progettazione con la concretezza progettuale. I servizi offerti, in tale modo, offrono una risposta competente ed innovativa in tempi ridotti.

2 a+d studio persegue costantemente l’impegno dell’ aggiornamento professionale con la partecipazione a corsi di specializzazione e convegni. La partecipa a concorsi di idee permette allo studio di misurarsi con realtà e richieste differenti.