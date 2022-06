BDO-3.0 è un gruppo di professionisti specializzati nel settore della progettazione civile-edile ed industriale, in grado di offrire un servizio completo: dalla progettazione architettonica, alla progettazione strutturale ed impiantistica/acustica, dalla sicurezza all'antincendio, fino alla direzione lavori.

Accanto ad un approccio di tipo tradizionale, BDO-3.0 è specializzato in soluzioni innovative per l'architettura in grado di soddisfare ogni esigenza del committente ed attente al risparmio energetico, al comfort ed alla sostenibilità ambientale.