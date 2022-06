La Baranzoni Architetti Srl è una società di ingegneria che concepisce e realizza progetti di architettura e urbanistica in Italia e all’estero. Si occupa di nuove costruzioni e di trasformazioni dell’esistente. La filosofia dello studio è di guidare i clienti nella progettazione e nella realizzazione di quanto soddisfi al meglio le loro esigenze abitative e/o lavorative in edifici sostenibili e moderni nella concezione degli spazi e nell’uso dei materiali. Il cliente è accompagnato dalla progettazione preliminare allo studio del progetto esecutivo in ogni dettaglio a seconda delle esigenze manifestate.

Nasce nel 1950 e da allora si occupa di architettura e progettazione non solo attraverso l'aspetto estetico ma seguendo l'intero processo edilizio mediante un costante rapporto tra impresa e committente. Lo studio è composto dai due Architetti soci fondatori, Gianluigi e Gian Piero Baranzoni, e da altri tre Architetti che collaborano insieme al fine di ottenere il meglio per i loro clienti operando nei diversi contesti: residenziale, commerciale, industriale, sanitario e quanto si presenti sul loro percorso e possa diventare oggetto di architettura.