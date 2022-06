Nicola Auciello fonda nel 2003 na3-studio di Architettura basando i progetti su un percorso poetico–emozionale ed estranei ad inutili virtuosismi temporanei.

L’ambito di intervento spazia dalla ricerca a quello progettuale nell'architettura pubblica, residenziale e degli interni, nel design industriale ed exhibit design avvalendosi, quando necessario, di una rete consolidata di consulenze specialistiche. Tra i lavori recenti il Centro Caritas per Senza Fissa Dimora in Ladispoli (Roma), progettato insieme a Beniamino Servino. Nel 2010, sempre in Ladispoli, ha progettato il Centro Sportivo Polifunzionale di ginnastica artistica. Nel 2008 la riqualificazione di alcune agenzie Unicredit Banca nel Lazio del Gruppo Capitalia. A Roma, nel 2001 ha partecipato al progetto della ristrutturazione e il riallestimento del Museo della Civiltà Romana su incarico della Fiat Engineering (oggi Maire Engineering) con Marta Laudani, Marco Romanelli e Massimo Noceto. I lavori dello studio na3 hanno vinto premi e riconoscimenti, e sono stati pubblicati su libri e riviste italiane e internazionali oltre ad essere esposti in conferenze e mostre, tra le più rilevanti: MAXXI Roma, Triennale Milano, Complesso del Vittoriano Roma, Casa dell’Architettura Roma, Museo MRSN Torino, Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia Milano, PalazzoValmarana Braga Vicenza, Biennale di Architettura Shangai, Festival dell’Architettura Terni, Visions Beyond Media Firenze, Triennale di Architettura Sofia, Padiglione Finlandese Siviglia, Salone del Mobile Milano, MiArt Milano, BuildUp Milano. Nel 2010 lo studio viene segnalato al Premio Regionale InArch di Architettura Contemporanea RomArchitettura4 nella categoria "intervento realizzato, progettato da un giovane progettista". Nel corso dello stesso anno vince il Premio Residential Space Design Excellence alla Biennale di Architettura IAI di Shangai (Cina). Nel 2013 è menzionato al Premio ‘La Ceramica e il Progetto’ Confindustria Ceramica, presso il MAXXI di Roma. Nicola affianca all’attività progettuale la docenza di progettazione presso IED e la ricerca storico-critica con la pubblicazione di saggi di architettura e design.

Nel settembre del 2013, in occasione dei primi dieci anni, viene pubblicato Quattro Case Viste da dentro, primo libro monografico dedicato allo studio, edito da LetteraVentidue.