Atelier Architettura è uno studio professionale con sede a Lodi che nasce nel 2009 dalla collaborazione tra giovani professionisti attivi nel campo della Progettazione architettonica e del Paesaggio, della Ristrutturazione e dell’Arte, alle differenti scale d’azione.

Anna Arioli, laureata e dottore di ricerca alla facoltà di Architettura del Politecnico di Milano, fonda nel 2009 il gruppo di lavoro, che prende il nome di Atelier Architettura nel 2011 dalla collaborazione con altri professionisti e collaboratori appassionati all'attività progettuale in tutte le sue sfaccettature. La squadra estende le proprie competenze in questi anni, avvalendosi del supporto e della collaborazione di validi professionisti ed esperti specializzati nei settori emergenti (paesaggio, interni e recupero edilizio, riciclo dei materiali, risparmio energetico e sostenibilità, realizzazione di allestimenti ed eventi, etc).

Atelier Architettura partecipa a concorsi nazionali e internazionali, ricevendo premi e riconoscimenti, operando nel mondo della progettazione su vari temi di intervento e realizzando interventi che affrontano dimensioni e problematiche varie: la città, la residenza, il terziario, lo spazio aperto e pubblico, quello espositivo. L'approccio alla progettazione si basa sempre sui principi del Riuso ai fini del risparmio a 360° (energetico, economico, etico) e della Bellezza in senso lato (equilibrio, luce, riconoscibilità, intelligenza, valore artistico), creando architettura di ottima qualità e spazi ospitali per tutti, senza sprechi e pensata "su misura" di aspettative e potenzialità di chi in essa vive. Grazie alle esperienze diversificate e alla passione dei giovani soci, sempre in crescita e aperti a stringere nuove collaborazioni, Atelier è in grado di seguire con efficacia il progetto, dall'ideazione dei concept progettuali agli aspetti programmatici degli studi di fattibilità e programmi preliminari, alla progettazione architettonica alle varie scale, con le pratiche amministrative connesse, fino alla fase esecutiva e di cantiere, con particolare cura alla scelta di materiali e temi, alla definizione dei dettagli e alla relazione con il cliente, privato o pubblico, declinando l’offerta alle esigenze specifiche e seguendo il lavoro in ogni singola fase, dall'ideazione generale, alla consulenza specializzata, alla consegna chiavi in mano, avvalendosi di artigiani e imprese di fiducia. La continua sinergia con l’ambiente universitario permette di proseguire la ricerca, l’aggiornamento e la sperimentazione di nuovi metodi e linguaggi progettuali, dedicando particolare attenzione alla progettazione dello spazio Pubblico e del Paesaggio, inteso come luogo diffuso, minimo e privato (il giardino) o molto esteso (la strada, il parco urbano, il paesaggio agricolo), disponibile alla valorizzazione degli ambienti in cui viviamo e alla rigenerazione delle relazioni vitali che da qui possono nascere.

Atelier si occupa anche di progetti grafici ed eventi, coerentemente col principio che tutto è Architettura, intesa come disciplina che ha per obiettivo la creazione a qualsiasi scala di spazi belli e rapporti armoniosi, ospitali per la vita dell’uomo.