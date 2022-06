BOLOGNA WATER DESIGN 2014

Dal 22 al 27 settembre, in contemporanea con il Cersaie, si riaprono per il terzo anno consecutivo le porte degli affascinanti spazi dell’Ex Ospedale dei Bastardini, in Via D’Azeglio nel centro di Bologna, per presentare il design dedicato all’acqua: installazioni e progetti inediti rivolti al pubblico professionale del settore, un percorso di eccellenze tra superfici e bagno, outdoor e food, cultura del progetto e sostenibilità. Visitata nel 2013 da circa 15.000 persone, la mostra quest’anno si svilupperà su una superficie di oltre 5.000 mq in cui verranno ambientati i progetti realizzati dalle migliori aziende del settore, da architetti e designer di fama internazionale, da una selezione di giovani di talento e dalle migliori scuole italiane di design.