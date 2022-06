Studioversuro Spinea Venezia Italy.

Lo studio di architettura Studioversuro nasce a Spinea nel 1998 nell’attuale sede di via Lavezzari 7 per la volontà dell’architetto Gianpaolo Versuro laureatosi allo I.U.A.V. di Venezia nell’anno 1992.

L’attività prevalente dello studio è stato fin dall’inizio quello di progettazione architettonica totale sia a piccola scala che a grande scala.

La volontà di controllo progettuale totale dell’intervento commissionato ha, sempre, consentito lo sviluppo di pochi interventi progettuali al fine di permettere un controllo dall’inizio alla fine dell’iter progettuale-realizzativo dell’opera. E’ anche per questo che lo studio ha sempre obbligato la sua committenza a prevedere per qualsiasi intervento da noi progettato l’incarico anche della direzione lavori al fine di permettere così il controllo totale del nostro progetto anche nella sua fase realizzativa.

In sedici anni di attività lo Studioversuro ha realizzato e progettato sia micro-interventi che opere su grande scala. Solo per citarne alcuni nel campo del cosiddetto “Food Store” lo Studioversuro ha progettato anche in termini di Brand lo Store “Eat’s” di Conegliano Venezia poi ripetuto in quel di Milano – corso Vittorio Emanuele. Altri “Food Store” da noi realizzati sono presenti anche a Siracusa e Palermo. Lo Studioversuro si è anche confrontato, utilizzando lo stesso metodo di lavoro, con le grandi dimensioni realizzando e progettando l’archivio generale del comune di Venezia pari a 30.000 metri cubi per contenere scaffalature per decine di chilometri di carta e la nuova darsena di Porto levante – Rovigo – per una capacità di circa 400 posti barca, solo per citarne alcuni.

Recentemente lo Studioversuro ha progettato e realizzato per una nuova ditta Veneta due tipologie di cucine tra loro agli antipodi: una estremamente materica contrastata da un’altra di nome “Nera 2.0” estremamente levigata e pulita.

Progettazione architettonica, restauro architettonico, conservazione, architetture temporanee, installazioni e consulenza.