Piarotto produce mobili dal 1922 negli stabilimenti di Mirano in provincia di Venezia.

La produzione e commercializzazione dei mobili Fitting, Skaffa e Nikka viene effettuata da Mobilie snc di Piarotto Pietro Luigi & C. Conosciamo il settore dei mobili componibili nei minimi particolari, il nostro know how garantisce la qualità dei materiali utilizzati, la ferramenta e la semplicità di montaggio.

La produzione della Piarotto comprende marchi come:

Fitting, Interfitting, Armadiorama, Spelling, P55, Maxello, Mx, Compasso, A&A e vanta collaborazioni con designer di alto livello come Gio’ Pomodoro, Bob Noorda, Enzo Berti, Pietro Nieder, Mion Manente Bonetti (Kairos).

I prodotti sono stati pubblicati sulle maggiori riviste di design e arredamento d’interni.