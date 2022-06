Lo studio si occupa della realizzazione di progetti architettonici, di arredo e di design.

Cerchiamo di realizzare interamente e internamente il progetto, partendo dalla fase di progettazione in studio, per arrivare, dove possibile, alla realizzazione pratica dell'oggetto di arredo o del mobile richiesto e disegnato, con conseguente montaggio e posa in opera. I

l nostro obiettivo è realizzare ambienti e oggetti con materiali semplici e dai costi contenuti, ma che allo stesso tempo piacciano, riscaldino ed emozionino.