Fabio Valente, nato a Roma nel 1971, si laurea presso “La Sapienza” in Architettura quinquennale ad indirizzo tecnologico con tesi sulla “Progettazione di un edificio per abitazione di lusso in Roma”; Arricchisce la propria formazione con un Master post laurea in Scienze Ambientali presso l’UPRA, che conclude con una tesi dal titolo “Sistemadella aree naturali protette; un rapporto dinamico tra uomo e natura per uno

sviluppo compatibile attraverso opportunità e non solo vincoli, il caso del

Parco di Veio”.

La sua formazione non smette di perfezionarsi, attraverso numerosi corsi formativi e stages nel campo della progettazione architettonica e della comunicazione in Italia e all’estero. Tra il 1986 e il 1993, ancora in giovane età, si susseguono esperienze formative internazionali dal valore inestimabile, che lo portano da Roma agli States, passando per Folkestone in UK. Tali esperienze, nel pieno degli anni della formazione professionale, plasmano un professionista dalla spiccata sensibilità e dal raro intuito per il recupero immobiliare e l’ottimizzazione architettonica.

Nel 2003 questo percorso si concretizza con l’abilitazione professionale e l’iscrizione all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e provincia, e con l’inizio della libera professione in Italia ed all’Estero.

Al 2009 risale l’apertura dello Studio di Architettura a Roma, che porta il suo nome e che gestisce con successo da allora.

Nel maggio del 2019 è guest speaker in occasione di una lezione presso la Luiss – Villa Blanc, dal nome “Course in Store Concept & Design, Master of Fashion and Luxury Management”, che gli chiedono di ripetere nel marzo 2020 in sessione interattiva da remoto (o webinar).

Grande passione e padronanza degli argomenti si esaltano insieme determinando una personalità affascinante capace di assistere il cliente in tutte le fasi pre e post affidamento. Lo studio Fabio Valente progetta spazi da vivere indoor ed outdoor e ogni progetto esprime tutta la creatività e capacità dell’architetto.

Alcune delle numerose attività che svolge lo studio di architettura Fabio Valente sono: progettazione preliminare ed esecutiva di unità residenziali, direzionali e commerciali; studio per l’ottimizzazione e la riassegnazione delle funzioni degli ambienti, degli arredi e degli impianti; studio e progettazione del verde in quanto elemento scenico; relazioni tecniche per urbanistica; direzione lavori e direzione

artistica comprensiva di supporto tecnico e consulenza nella selezione dei

fornitori, maestranze e materiali.