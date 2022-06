è uno studio di progettazione a 360°, un ambiante creativo "open source" dove unica fee di ingresso sono le idee.

Nato da una idea di Antonio Scala durante la permanenza neworkese, con l’intento di costituire un gruppo dinamico di designer, architetti, artisti e creativi di ogni “specie” . . E’ proprio in funzione della interazione delle più svariate figure professionali che nasce la possibilità di spaziare in tutte le forme della progettazione, da quella architettonica all’interior design, dall’industrial alla grafica, allestimenti, eventi e tutto quel che è creatività.Oggi spacelessdn è in grado di essere interlocutore unico per qualsiasi committenza, diventando il tramite tra i desideri del cliente e la realizzazione di questi. spacelessdesignnetwork ha il suo punto di forza nella collaborazione tra il suo ideatore e la sua partner (nel lavoro come nella vita), coadiuvatiall'occorrenza dai propri “freends” professionisti che spaziano in diversi campi creativi.